Da Stadio ad Allevi in Natale Auditorium

ROMA, 7 DIC - Gli Stadio in concerto la sera dell'Immacolata. Gino Paoli e Danilo Rea con il progetto sulla canzone francese, Roma Gospel Festival, Giovanni Allevi a Santo Stefano, Gigi Proietti per un Cavalli di Battaglia di Capodanno. E poi il pattinaggio sul ghiaccio e la mostra fotografica di Joel Sartore e National Geographic, Photo Ark - meraviglie del mondo animale. E' il cartellone del Natale all'Auditorium, che per un mese trasformerà il Parco della musica in un villaggio natalizio. E se, come dice il presidente di Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina, "il 2016 ha chiuso con il record di 130 mila spettatori, quest'anno siamo già a +8%". "Il 21 poi - ricorda l'ad Josè R. Dosal - festeggeremo 15 anni di apertura di questa bellissima fabbrica di cultura". Sotto l'albero, anche l'Hamletmachine di Bob Wilson ed Elio Germano con Céline. Progetti speciali, Nicola Piovani e La Musica è pericolosa (26-28/12) e Collisioni a Roma (27-30/12), che riunirà sul palco Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè.