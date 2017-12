Gerini e Russo conducono Sarà Sanremo

ROMA, 7 DIC - Una sfida all'ultimo voto per conquistare 6 degli 8 posti della categoria Nuove Proposte della 68/a edizione del Festival di Sanremo. Sarà Sanremo, la serata televisiva in onda il 15 dicembre su Rai1, da Villa Ormond, a Sanremo, e condotta da Claudia Gerini con Federico Russo, racconterà in diretta la conquista del palcoscenico del Teatro Ariston attraverso la competizione tra i 16 giovani artisti che attraverso 4 sfide dirette più un'ulteriore manche si ridurranno poi a 6. A questi si aggiungeranno i 2 artisti provenienti da Area Sanremo. I 16 finalisti saranno giudicati dalla Giuria televisiva formata da Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi e Francesco Facchinetti, dalla Commissione musicale composta dal "capitano" Claudio Baglioni e da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley e dal televoto riservato al pubblico a casa.