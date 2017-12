Nastri originali Casadei rivivono in Cd

BOLOGNA, 7 DIC - Le registrazioni originali di Secondo Casadei, l'autore della celeberrima 'Romagna Mia', rimasterizzate dai nastri analogici originali e raccolte in un doppio Cd in Digitale, in uscita domani, 8 dicembre. La raccolta, un viaggio nei classici del liscio romagnolo, sorta di prima 'World Music' italiana si intitola 'Mi chiamo Secondo' ed è il frutto del lavoro di ricerca negli archivi musicali di Universal Music in collaborazione con Riccarda Casadei, figlia di Secondo. L'opera, racconta in una nota Giuliano Paco Ciabatta, direttore creativo di Casadei Sonora - nasce dal recupero delle incisioni originali di Secondo Casadei su nastro analogico. Attraverso la digitalizzazione e il restauro audio, abbiamo lavorato con l'obiettivo di restituire fedelmente il suono ottenuto dalla formazione musicale che a metà degli anni '50 Secondo Casadei aveva scelto per dare vita alle sue composizioni e per portare la sua musica nelle feste di paese e nelle balere di allora", mietendo successi e fama.