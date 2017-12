Nasce Museo Navigante, marineria in rete

GENOVA, 7 DIC - Cinquantotto musei del mare e della marineria insieme in un progetto per valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano. Nasce così il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del Mediterraneo che ha riunito musei, pubblici e privati. Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito museonavigante.it con le schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno del patrimonio culturale Europeo salperà a bordo della goletta Oloferne e farà rotta dall'Adriatico al Tirreno con tappe in tutte le regioni costiere per arrivare a Sète (Francia) in occasione della manifestazione Escale à Sète in rappresentanza dei musei italiani. All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che adesso hanno un 'porto' su museonavigante.it dove sono consultabili le schede regione per regione e dove sono raccolte le notizie su tesori e memorie che custodiscono.