Anastacia, evoluzione è riscoprirmi

MILANO, 09 OTT - "La mia evoluzione è stata riscoprirmi": così Anastacia ha parlato del suo ultimo album 'Evolution', uscito a metà settembre, incontrando la stampa a Milano. "Ora sono più saggia, più forte, ma i suoni e i messaggi sono gli stessi del primo, secondo e terzo disco - commenta l'artista, tra inviti alla forza e all'ottimismo -. Non credo nella paura: io voglio vivere al punto da essermi tagliata parti del mio corpo per poterlo fare, per continuare a trasmettere gioia". Messaggi che la cantante applica anche alla politica americana attuale: "Io odio Trump: è una barzelletta, un motivo di imbarazzo. Noi americani non siamo così. Una cosa per migliorare il mondo potrebbe essere farlo cadere!".