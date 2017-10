Xenia,a 28 concerti pubblico con cuscino

TORINO, 9 OTT - Ci sono concerti da godere con un 'cuscino' portato da casa come quelli al Museo Egizio di Torino, al Castello di Rivoli e a Palazzo Reale di Genova, ma anche in luoghi inusuali, come la Farmacia di Porta Palazzo a Torino, in studi di architettura e in bar, nel 16/o Est Ovest Festival promosso in Piemonte e Liguria da Next-New Ensemble Xenia Turin, dal 12 ottobre al 10 dicembre. Un festival con 28 appuntamenti di musica contemporanea in luoghi anticonvenzionali e non, promosso dall'associazione Xenia Ensemble, che in 22 anni di attività ha calcato le scene nei teatri e nei luoghi di musica in tutto il mondo. Conquistandosi un nome nell'universo dei giovani compositori ai quali in due decenni ha commissionato 50 opere. L'obiettivo di Xenia Ensemble, fondato a Torino nel 1995 da 4 musiciste straniere (xenia in greco significa straniero) ora divenuto Next-New Ensemble Xenia Turin, é quello di portare la nuova musica italiana all'estero e viceversa, far conoscere la nuova musica straniera in Italia.