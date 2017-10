Già quasi sold out prima della Scala

MILANO, 9 OTT - Nonostante il prezzo aumentato, che con la prevendita internet arriva per i posti migliori a 3 mila euro, i biglietti per l'Andrea Chénier che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica della Scala sono andati praticamente esauriti nel giro di poche ore. Al momento restano disponibili 13 posti messi in vendita dal teatro da 2 mila 100 euro e una cinquantina del Comune, che devolve il ricavato per progetti di solidarietà.