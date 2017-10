D'Avenia, storie d'amore in uscita 31/10

ROMA, 9 OTT - La voce di Fanny, che il poeta John Keats magnificava in versi ma con la quale non seppe condividere nemmeno un giorno di quotidianità. Tess Gallagher, poetessa che di Raymond Carver amava tutto. E poi la disperazione di Jeanne Modigliani, i segreti di Alma Hitchcock e l'energia di Edith Tolkien. Sono alcune delle donne, accomunate dal fatto di essere state compagne di vita di grandi artisti, che troviamo nel nuovo libro di Alessandro D'Avenia, 'Ogni storia è una storia d'amore' (euro 20), che sarà in libreria il 31 ottobre per Mondadori e da cui verrà tratto un racconto teatrale. Attraverso queste figure femminili, muse, specchi dell'inquietudine dei personaggi amati, spesso scrittrici e pittrici loro stesse, devote assistenti o avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace, D'Avenia, 40 anni, ci mette davanti a una domanda cruciale: "l'amore salva?" e lo fa scegliendo, come filo conduttore del viaggio compiuto in questo libro, l'archetipo di ogni storia d'amore: quella di Orfeo e Euridice.