Facchinetti-Fogli, di nuovo 'Insieme'

ROMA, 9 OTT - Roby Facchinetti e Riccardo Fogli di nuovo 'Insieme': è il progetto discografico in uscita il 3 novembre per Sony Music, anticipato dal singolo 'Strade', brano inedito scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, da venerdì 13 ottobre in radio e in digitale. Nel disco otto inediti e tre brani storici, due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli, reinterpretati in chiave duo. Questa la tracklist: Strade, Per salvarti basta un amico, Le donne ci conoscono, Il ritorno delle rondini, Notte a sorpresa, Inseguendo la mia vita, Arianna, Prima rosa della vita, Storie di tutti i giorni, In silenzio, E vanno via. Ad aprile, poi, due appuntamenti live con 'Insieme in tour': il 7 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 9 aprile al Palalottomatica di Roma.