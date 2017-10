Sting a Cesena al 1/o festival videoclip

BOLOGNA, 9 OTT - Si chiama 'Imaginaction' il primo festival internazionale dedicato ai videoclip musicali, ospitato dal 13 al 15 ottobre a Cesena e presentato in Regione. Tante le stelle del mondo della musica che saranno presenti all'evento: fra tutte spicca l'ex leader dei Police Sting, ospite sabato 14 alle 18.30 al teatro Bonci. Il musicista inglese incontrerà i fan e ripercorrerà le tappe della sua carriera in una lunga intervista col giornalista Rai Giorgio Verdelli. Venerdì 13 gli incontri avranno come protagoniste Arisa e Carmen Consoli, mentre sabato 14, prima di Sting, sarà la volta di Edoardo Bennato, con Dandy Bestia degli Skiantos che chiuderà la giornata ripercorrendo i primi quarant'anni della band. Domenica 15 saranno sul palco Nina Zilli, Francesco Gabbani, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Altri ospiti dell'evento saranno Michele Bravi, Alex Britti, Luca Carboni, Omar Pedrini e Antonello Venditti.