Rota, Morricone, Piovani insieme in cd

ROMA, 9 OTT - Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani. Tre Maestri e tre Premi Oscar che hanno fatto la storia della musica. Della musica per il cinema. Indimenticabili i temi tratti da film come Mission, La Strada, Amarcord, La Vita è bella che portano le loro firme. Ora un album riunisce i tre compositori in un unico lavoro: Cinema per Archi, con gli Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano, in uscita il 1 dicembre e coprodotto dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da Outhere per Arcana. Insieme ad alcune delle più celebri colonne sonore scritte da Rota, Morricone e Piovani, sono state inserite nel disco anche loro opere orchestrali meno note al grande pubblico, alcune delle quali dedicate o arrangiate per gli Archi di Santa Cecilia e il loro direttore Luigi Piovano, qui in veste anche di violoncello solista.