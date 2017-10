Incontro tra il dg Rai Orfeo e Fiorello

ROMA, 9 OTT - Chiacchiere, sorrisi e un saluto dalla finestra al fotografo dell'ANSA, appostato davanti al portone, per Rosario Fiorello e Mario Orfeo. Dopo lo show di solidarietà per il Fatebenefratelli all'Auditorium Conciliazione di Roma, sabato 7 ottobre, e le gag con Mario Orfeo seduto in prima fila, Fiorello ha ricevuto il dg Rai nel suo ufficio a Roma. I due si sono ritrovati, con ogni probabilità, per ragionare sul possibile ritorno dello showman in Rai, dopo la chiusura della sua Edicola su Sky. "Orfeo è venuto a trovarmi perché sa che ho il caffè napoletano, ma niente di che... Credo che lui voglia passare a Sky e voleva sapere da me, che li conosco, come si fa. Quindi la notizia è questa 'Orfeo a Sky'", ha scherzato poi lo showman. Gli ha fatto eco lo stesso Orfeo: "Ci siamo ritrovati per commentare lo show di sabato, molto divertente" all'Auditorium Conciliazione.