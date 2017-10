Ruggiero, esce Quando facevo la cantante

ROMA, 9 OTT - Esce venerdì 1 dicembre "Quando facevo la cantante" (Libera/Artist First), il nuovo lavoro discografico in sei capitoli di Antonella Ruggiero. Centodue brani in cui l'interprete raccoglie il meglio delle sue registrazioni live dal 1996 a oggi, insieme a pezzi, registrati sia in concerto che in studio, mai pubblicati finora.