Grant 'dietro lo specchio' su Sky Arte

ROMA, 9 OTT - Amato per la sua bravura, ma anche per il fascino e l'eleganza, Cary Grant è diventato molto presto un'icona di stile, ma ha nascosto per anni un profondo malessere, un volto oscuro dietro la maschera dorata del grande attore. 'Cary Grant - Dietro lo specchio', in esclusiva su Sky Arte HD (120 e 400 di Sky), il 10 ottobre alle 21.15, presenta in una prospettiva nuova uno dei più grandi attori di Hollywood. Nato in Inghilterra a Bristol come Archie Leach, cresciuto in una famiglia disagiata, a 11 anni rimase solo con il padre e poi con la nonna paterna, a causa dell'abbandono della madre. Solo venti anni dopo Grant scoprì che il padre l'aveva fatta internare per andare a vivere con un'altra donna. Il senso di abbandono sofferto durante tutta la giovinezza ha segnato nel profondo il suo rapporto con le donne, fino a quando la terapia con l'LSD gli ha consentito di riconoscere le proprie cicatrici e guarirle. Il film diretto da Mark Kidel utilizza brani tratti dall'autobiografia di Grant, mai pubblicata