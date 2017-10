Scala: un secolo di costumi in mostra

MILANO, 9 OTT - Un secolo di Italia, di storia del costume e anche del teatro d'opera va in scena dal 10 ottobre al 28 gennaio al Palazzo Reale di Milano grazie alla mostra gratuita 'Incantesimi I costumi del Teatro alla Scala dagli anni Trenta ad oggi', organizzata dagli Amici della Scala, a quarant'anni dalla loro fondazione, insieme al Comune, a Palazzo Reale e al Teatro alla Scala. Sono ventiquattro gli abiti (o meglio i capolavori) esposti firmati da artisti come Karl Lagerfeld, Gianni Versace, i premi Oscar Franca Squarciapino (Cyrano de Bergerac), Gabriella Pescucci (L'età dell'innocenza), Piero Tosi (alla carriera, dopo cinque nominations). Si tratta di costumi indossati a loro volta da mostri sacri come Rudolf Nureyev, Maria Callas e Renata Tebaldi. Il più antico è l'abito di Isabella nell'Italiana in Algeri di Rossini firmato da Caramba, il più recente i costumi della matrigna e delle sorellastre nella Cinderella con la coreografia di Mauro Bigonzetti andato in scena nel 2015.