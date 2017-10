Incassi, Blade Runner 2049 in testa

ROMA, 9 OTT - Come già registrato anche al botteghino Usa, l'uscita di Blade Runner 2049 ha cambiato volto alla classifica dei film più visti nel fine settimana (secondo le rilevazioni Cinetel): ha incassato quasi 2 mln di euro (1.995) per 779 schermi, registrando anche la miglior media per sala (2.561). Scivola al secondo posto il film di animazione Emoji - Accendi le emozioni, ben distaccato, con 759 mila euro (2 mln 46 mila euro in due settimane). Entra direttamente al terzo posto la commedia musicale dei Manetti Bros, passata a Venezia, Ammore e Malavita che registra 568 mila euro, precedendo Come ti ammazzo il bodyguard (517 mila). Quinto Noi siamo tutto (411 mila euro, 3,2 mln in totale). Alla 4/a settimana di programmazione Cars 3 finisce in sesta posizione con 381 mila euro (7,5 mln in totale). Al 7/mo l'altro italiano Chi m'ha visto con 363 mila euro. Nel totale gli incassi, nonostante Blade Runner, sfiorano appena i 7 milioni di euro (6.922.000), 34% in meno dell'analogo periodo 2016.