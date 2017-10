Box office Usa, al top Blade Runner 2049

ROMA, 8 OTT - Blade Runner 2049 è in testa al box office in Usa di questo fine settimana. Il film di Denis Villeneuve, 35 anni dopo l'originale film di culto di Ridley Scott, ha incassato nel primo weekend in sala 31 milioni 525 mila dollari. Le stime dei siti specializzati americani per la verità parlavano di 50 milioni. Al secondo posto Il domani tra di noi (The Mountain Between Us) diretto da Hany Abu-Assad con Idris Elba e Kate Winslet, con 10 milioni 100 mila dollari. Al terzo l'horror IT con 9 milioni 655 mila dollari per un totale in 5 weekend di circa 305 milioni solo sul mercato domestico, un titolo di grande successo cifre considerando il budget di produzione di 35 milioni. In Italia è atteso in sala il 19 ottobre