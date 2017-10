James Woods, non finisco la mia carriera

ROMA, 8 OTT - "La mia carriera non finirà con un annuncio immobiliare": James Woods non è poi così sicuro di dire addio al cinema e ritirarsi e parla di equivoco, un 'mistake'. Il due volte candidato all'Oscar, 150 tra film e tv, lo scrive sul suo profilo twitter rilanciando un articolo del The Washington Post in cui spiega come è nato l'errore scaturito dall'annuncio del suo agente immobiliare Allen Gammons della messa in vendita della casa a Rhode Island (una delle proprietà dell'attore). Gammons aveva detto che il 70enne attore di C'era una volta in America, con due lutti familiari recenti, voleva ora dedicarsi alle proprie passioni e avere tempo libero, facendo capire che questo significava lasciare il cinema. "E' buffo tutto questo. Il mio agente mi ha chiesto, ti stai ritirando? Non penso affatto. Dal business del cinema - ha detto al Washington Post - non ci si ritira mai".