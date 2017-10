Trudie Styler 'Capri Person of the Year'

NAPOLI, 8 OTT - Trudie Styler, attrice, regista e produttrice cinematografica inglese, moglie di Sting e con lui attivista per i diritti umani e l'ambiente, è la 'Capri Person of the Year 2017', riconoscimento assegnato dalla 22esima edizione di 'Capri,Hollywood, the International film fest' (26 dicembre-2 gennaio) che avrà come chairman il Premio Oscar Alessandro Bertolazzi, make up artist italiano membro dell' Academy. Il premio a Trudie Styler sarà consegnato il primo novembre a Roma in un gala benefico per la presentazione italiana di 'Freak Show', film che segna il suo debutto dietro la macchina da presa, evento speciale della sezione 'Alice nella città' della Festa del cinema. ''Siamo felici di premiare Trudie Styler, una vera artista, donna manager e instancabile attivista - dice Marina Cicogna portavoce del board dell'Istituto Capri nel mondo - basti ricordare che insieme con Sting ha fondato Rainforest Fund per proteggere le foreste pluviali del mondo e le popolazioni indigene''.