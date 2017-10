Lego Ninjago, i ninja tra i mattoncini

ROMA, 08 OTT - Dopo il debutto dei mattoncini svedesi al cinema con The Lego movie del 2014, e la rilettura del supereroe di Gotham City in Lego Batman uscito a febbraio di quest'anno, si vira a Oriente, mantenendo un buon equilibrio di divertimento action (stavolta molto zen) e humour a dimensione di piccoli e grandi con Lego Ninjago - Il film di Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan, nelle sale, anche in 3d, dal 12 ottobre in 300 copie con Warner Bros. Con un'animazione sempre più perfetta nel dare al Cgi un aspetto di stop motion, unita a elementi fotorealistici (compreso un gattone), viene raccontata una sfida tra buoni e non troppo cattivi, condita da un confronto padre-figlio. Come di consueto abbondano le citazioni, dai teen e superhero movies, ai film di ninja e mecha (i 'robottoni'). Tra i doppiatori originali ci sono Justin Theroux e Jackie Chan (che recita anche nel prologo e epilogo live action), mentre in quella italiana, ci sono anche le webstar Leonardo Decarli e Lasabrigamer.