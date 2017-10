Sgarbi, ricerca centro Biennale Milano

MILANO, 8 OTT - "La chiave per capire a che punto è lo stato dell'arte della ricerca artistica oggi": così Vittorio Sgarbi presenta la Biennale Milano - International Art Meeting, che si svolgerà dall'11 al 15 ottobre al Brera Site di Milano. L'edizione 2017 - che segna l'apertura al design - "sarà un'occasione eccezionale per conoscere artisti nuovi e apprezzare ancora quelli già noti - dice Sgarbi - Una biennale autunnale che si svolgerà fuori dai fasti veneziani, in una città viva e piena di stimoli come Milano". "Anche nel 2017 - spiega l'organizzatore Salvo Nugnes - avremo opere realizzate da un selezionato gruppo di artisti del panorama contemporaneo, tutti meritevoli di interesse - che proporranno stili e generi eterogenei, all'insegna dello spirito creativo libero e cosmopolita". In mostra opere di Gillo Dorfles, Massimo Mariano, Amanda Lear, Daniela Delle Frate, Alice Asnaghi e Guido Mannini. La rassegna si apre con lo spettacolo 'La vita è arte' di Pippo Franco, con ospiti Ornella Vanoni e Gene Gnocchi.