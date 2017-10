Weinstein lascia società dopo sexgate

WASHINGTON, 7 OTT - Da molti e a lungo e' stato considerato il 're mida' di Hollywood. Ma lo scandalo sulle molestie sessuali che ha travolto Harvey Weinstein, tra i produttori cinematografici piu' influenti al mondo, spiazza la societa' che ha co-fondato, dalla quale fa un passo indietro sgomberando la scena almeno fino a conclusione dell'inchiesta interna. "I prossimi passi dipendono dal percorso terapeutico di Harvey, dall'esito dell'inchiesta indipendente e dalle decisioni personali di Harvey", si legge in una nota diffusa nelle scorse ore dopo la conferma che Weinstein e' fuori per "tempo indefinito". Lo scandalo e' esploso dopo un'inchiesta del New York Times da cui emergono dettagli di molestie sessuali ai danni di dipendenti, attrici, modelle, perpetrate nel corso di tre decenni, oltre ad almeno otto patteggiamenti con accusatrici. Weinstein era noto anche per le sue donazioni ad esponenti democratici. Quattro senatori democratici hanno annunciato che rinunceranno alle donazioni ricevute da Weinstein