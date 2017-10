Mostre, a Loreto 'L'arte che salva'

LORETO (ANCONA), 7 OTT - A Loreto (Ancona) la mostra 'L'arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattrocento e Settecento. Crivelli, Lotto, Guercino' con 41 opere, tra dipinti, incisioni, sculture, manoscritti e volumi provenienti dalle Marche, molte delle quali scampate al terremoto, illustra dal 7 ottobre fino all'8 aprile 2018 l'operato e la figura dei grandi predicatori del passato. L'iniziativa, ospitata al Museo Antico Tesoro della Santa Casa, è promossa dalla Regione Marche e dal Mibact, insieme al Comune e alla Santa Casa di Loreto. "Non si tratta solo di un'occasione per mostrare i tesori salvati dal sisma - hanno spiegato Giuseppe Capriotti e Francesca Coltrinari, curatori dell'esposizione - ma del risultato di una lunga ricerca sull'attività degli ordini religiosi e sul valore identitario della loro predicazione nelle Marche, che affianca a capolavori opere meno note suddivise in otto sezioni tematiche".