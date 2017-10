Fenomeno Ben 10, da cartoon a game show

ROMA, 07 OTT - Una prima serie animata che ha debuttato su Cartoon Network a fine 2005, tre serie sequel, film tv animati e live action, e dal 2016 un reboot del cartone animato già venduto in circa 150 Paesi. Sono fra le tappe del fenomeno Ben 10 (che muove nel mondo con i vari licensing, dai vestiti ai giocattoli, dai videogames ai prodotti alimentari, oltre 4 miliardi e mezzo di dollari) il cartoon creato dal Man of Action Studio, su un bambino di 10 anni, Ben Tennyson, che grazie all'Omnitrix, un meccanismo alieno a forma di orologio, può trasformarsi in 10 potentissimi extra terrestri per combattere, aiutato dalla cugina Gwen e il nonno Max, i cattivi. Un successo da cui nasce ora anche un game Show, Ben 10 - la sfida, produzione internazionale al debutto il 9 ottobre alle 19.55 su Boing che ha visto coinvolti otto Paesi: Francia, Germania, Italia, Medio Oriente, Polonia, Spagna, Turchia e Inghilterra.