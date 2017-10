Niall Horan, da One Direction a solista

ROMA, 7 OTT - Gli One Direction al momento sono in pausa, e i membri della band ne stanno approfittando per far decollare le loro carriere soliste. Compreso Niall Horan, che il 20 ottobre pubblicherà Flicker, il suo album di debutto anticipato dai singoli "Slow Hands" e "Too Much To Ask", e poi da marzo sarà in tour in Europa. Due le date in programma in Italia: il 6 maggio all'Unipol Arena di Bologna e il 7 maggio al Mediolanum Forum d'Assago (Milano). La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 13 ottobre. Special guest dei concerti sarà la stella nascente del pop Julia Michaels. La tranche europea del "Flicker Sessions 2017 Tour" di Horan prenderà il via in Irlanda, suo paese natale, alla 3Arena di Dublino il 12 marzo (quella nordamericana parte il 29 ottobre da Philadelphia). E includerà concerti in luoghi iconici come la 02 Academy Brixton di Londra il 22 marzo, la Forest Nation di Brussels il 30 aprile, per concludersi al Coliseu di Lisbona il 12 maggio.