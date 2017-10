Italia Nostra, no a terrazza Generali

VENEZIA, 7 OTT - Venezia non è più una città, non è più i suoi abitanti, "ma un brand e San Marco è diventato 'San Marchio'": lo dice Lidia Fersuoch, presidente della sezione di Venezia di Italia Nostra, in relazione al progetto di ristrutturazione da parte del gruppo Generali della sede delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco per farne la sede del progetto 'The Human Safety Net'. L'associazione se la prende, in particolare, con l'ipotesi che il progetto includa anche una terrazza. Il gruppo Generali sottolinea da parte sua "che non c'è ancora alcun progetto e che quando questo sarà pronto verrà presentato alla Soprintendenza e al Comune di Venezia".