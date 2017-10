Lindbergh in mostra a Reggia Venaria

TORINO, 7 SET - Bellezza. Moda. Rivoluzione di un'epoca. Di questo parlano le foto di Peter Lindbergh esposte dal 7 settembre al 4 febbraio alla Reggia di Venaria. La mostra 'Peter Lindbergh. A different vision on fashion photography', raccoglie gli scatti più celebri e le immagini inedite. E ci sono le espressioni delle grandi top model - Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford - immortalate sulle copertine di Vogue. Ci sono gli sguardi e le pose delle grandi attrici, che hanno ispirato generazioni di donne. Eppure Lindbergh, 75 anni, con la moda dice di non c'entrare nulla. "In vent'anni non sono mai andato a una sfilata - dice -. Faccio foto che sono arte, la moda non è il mio fine ultimo: semplicemente ci sono capitato. Quando scatto una foto cerco tutto fuorché la moda". La moda l'ha raccontata sin dagli anni '70, "quando c'erano le grandi top model che hanno rivoluzionato il fashion", dice Lindbergh, che tra le indossatrici d'oggi incorona Mariacarla Boscolo, 37enne volto di Vera Wang, Chanel, Prada.