Thirty Seconds to Mars, 2 date in Italia

ROMA, 7 OTT - I Thirty Seconds to Mars hanno annunciato il tour europeo tra marzo e maggio. Due le tappe previste in Italia: il 16 marzo 2018 al Palalottomatica di Roma e il 17 all'Unipol Arena di Bologna. La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 13 ottobre. La band capitanata da Jared Leto è stata nominata agli Mtv EMAs 2017 (in programma il 12 novembre) nella categoria Best Alternative.