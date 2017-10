A Eurochocolate Tutta un'altra musica

PERUGIA, 6 OTT - Ad Eurochocolate sarà "Tutta un'altra musica", come recita il claim scelto per la 24/a edizione. A sottolinearlo il patron Eugenio Guarducci, illustrando nei dettagli come la città quest'anno "abbraccerà le sette note" durante il Festival internazionale del cioccolato in programma dal 13 al 22 ottobre. Perugia "città del cioccolato" che incontra quindi Perugia "città della musica" è stato sottolineato. Tanti gli appuntamenti che saranno dedicati alla musica durante i dieci giorni di Eurochocolate. Tra le iniziative in programma è stata annunciata l'inedita istallazione in piazza IV Novembre del Maxi Choco Piano, "un maestoso pianoforte di quattro metri, ricoperto di oltre 1.500 tavolette di cioccolato. Ci si potrà anche divertire a suonare il Big Piano, "una tastiera così grande da dover utilizzare i piedi". Per chi condividerà sui social selfie davanti al Choco Piano o filmati delle sue esibizioni live, usando l'hashtag #eurochocolate, subito un goloso omaggio.