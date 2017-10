Hit parade, al top Gilmour e Battisti

ROMA, 6 OTT - Entra direttamente in testa alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti 'Live at Pompeii' di David Gilmour, performance del leader dei Pink Floyd nelle due serate evento del 2016 - a 45 anni dalla storica esibizione del gruppo nell'anfiteatro all'ombra del Vesuvio - diventata un film concerto pubblicato in vari formati. Alle sue spalle un'altra new entry, 'Masters' di Lucio Battisti, che torna così nella top ten a 20 anni dalla morte e a 50 dal debutto, con il primo di una serie di progetti di Sony Music dedicati al restauro e alla rimasterizzazione dei grandi successi dei cantautori del passato. Gilmour e Battisti volano anche al top della classifica dei vinili. Scivola al terzo posto tra gli album 'Prisoner 709' di Caparezza, che precede Coez e il suo Faccio un casino, Guè Pequeno con Gentleman, Ghali con Album, Rkomi con Io in terra e Ed Sheeran con Divide (da 31 settimane in classifica). Debutta in nona posizione Miley Cyrus con Younger Now, chiude la top ten Concrete and Gold dei Foo Fighters.