Bebe Vio, debutto in tv, ma sport tutto

ROMA, 6 OTT - "Lo sport è tutta la mia vita". Tra tante cose belle che sono accadute a Bebe Vio, veneziana (classe 1997) compreso l'incontro con Obama - in una scala da uno a 10 - l'oro a Rio resta al primo posto. "Nasco come atleta e rimango un'atleta. Ho adesso tra le priorità, prendere la patente, iscrivermi all'università. I Mondiali di scherma paralimpica (a Roma, dal 6 al 12 novembre) e poi già sogno le prossime Olimpiadi". L'oro nella scherma alle paralimpiadi di Rio 2016, debutta su Rai1 alla guida di 'La vita è una Figata!' in onda a partire da domenica 8 ottobre alle ore 17.45. Sarà Bebe nelle 'stanze di un loft arredato come casa sua, ad accogliere gli ospiti del programma per sei puntate. Personaggi noti o sconosciuti, intervistati dalla campionessa. Tra questi Pif (che nella prima puntata svelerà come è riuscito a vincere la timidezza), Paola Turci, Alex Zanardi, Clerici, Conti, Fialdini, Malagò, Luca Pancalli, Raznovich, Cucciari, Martin Castrogiovanni, Oney Tapia e il Trio Medusa