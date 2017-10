Matera 2019, un concerto per Pavarotti

MATERA, 6 OTT - Celebri arie, aneddoti e filmati caratterizzeranno il concerto-spettacolo "Vincerò. Luciano Pavarotti: il racconto di una vita straordinaria" in programma a Matera (Capitale europea della Cultura per il 2019) il 12 ottobre, in occasione del compleanno del tenore, che nacque a Modena nel 1935. L'evento andrà in scena a circa un mese dal concerto nell'Arena di Verona del 6 settembre scorso, nel decimo anniversario della morte dell'artista. Alla serata materana, che si terrà al teatro Duni, parteciperà anche la moglie del tenore, Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione "Luciano Pavarotti", che ha organizzato l'evento con il supporto della Regione Basilicata.