Florence Biennale, 462 artisti dal mondo

FIRENZE, 6 OTT - Al via alla Fortezza da Basso di Firenze l'11/a edizione di "Florence Biennale - Mostra internazionale di arte contemporanea". Fino a domenica 15 ottobre, 462 artisti provenienti da 72 paesi di tutti e cinque i continenti saranno protagonisti della kermesse, che quest'anno si snoda intorno al tema "eARTh: creatività e sostenibilità". Gli artisti partecipanti a questa edizione di "Florence Biennale", in rappresentanza di varie categorie di espressione artistica, provengono da 72 paesi di tutti e cinque i continenti. Il paese più rappresentato è l'Italia con 65 artisti, seguito dalla Cina che ne propone 60. In mostra, tra le curiosità, persino un artista argentino che propone installazioni con i mattoncini di Lego e la danese che, essendo portatrice di handicap sin dalla nascita, dipinge con la bocca; poi c'è lo svizzero che, oltre a dipingere, è una star di latin pop, così come un fotografo israeliano presenta una serie di scatti sul tema della pace.