Capossela, Camanè, Ranieri Premio Tenco

GENOVA, 8 AGO - Vinicio Capossela, Camanè e Massimo Ranieri, il primo nella categoria artista e gli altri due in quella di operatori culturali, sono i vincitori del Premio Tenco 2017. In linea con la scelta del Club Tenco di dedicare alle Terre di Mare le iniziative2017, si è pensato ad artisti che abbiano un legame forte con il mare. Capossela è stato premiato per il suo viaggio nella storia della musica e dell'uomo, nei porti di Livorno, Amburgo e Atene e per l'esplorazione di "musiche di mare" come il rebetico, la morna, il tango, la taranta. Con Camanè il premio Tenco rende omaggio al cantante di Fado "per antonomasia, l'erede naturale di Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro". A Ranieri il riconoscimento per "la sua straordinaria rivisitazione del repertorio della canzone di Napoli, sua città natale, esaltata dalla 'nuova mediterraneità' di Mauro Pagani o dalla lettura jazz". La 41/a edizione della Rassegna della Canzone d'autore Premio Tenco 2017 si terrà al teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre.