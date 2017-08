Morto scrittore francese Saint Bris

PARIGI, 8 AGO - E' morto in un incidente stradale all'età di 69 anni lo scrittore francese Gonzague Saint Bris. L'auto su cui viaggiava ha sbattuto contro un albero, poco dopo la mezzanotte, nei pressi di Pont-L'Évêque, nel Calvados. Lo scrittore è deceduto sul colpo, la donna che si trovava al volante è ricoverata in ospedale con gravi lesioni. Autore di numerose biografie storiche, Gonzague Saint Bris vinse ne 2002 il Prix Interallié con il suo libro 'Les Vieillards de Brighton'. E' stato anche il fondatore del Festival letterario 'La Forêt des livres' - ribattezzata la 'Woodstock della letteratura' -, di Chanceaux-près-Loches, e del Festival del cinema romantico di Cabourg. L'uscita dell'ultimo libro 'Les Aristocrates rebelles' era prevista per fine agosto. In una nota, Emmanuel Macron rende omaggio allo scrittore scomparso. "Per tutta la vita - scrive il presidente della Francia - Gonzague de Saint Bris non ha cessato di mettere in luce la singolarità e il genio del nostro Paese".