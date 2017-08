Elvis, affitto alle stelle per ex casa

NEW YORK, 8 AGO - Ventimila dollari per vivere come Elvis. E' quanto è stato chiesto per affittare la casa in cui il re del rock and roll visse a Beverly Hills a Los Angeles tra il 1967 e il 1973. La cifra non è per un mese, ma solo per cinque notti. In realtà, infatti, il prezzo è di quattromila dollari al giorno, ma viene richiesta una permanenza di almeno cinque notti. Elvis vi abitò con la moglie Priscilla e la figlia Lisa Marie e lasciò la casa subito dopo il divorzio. Ha quattro stanze e sei bagni oltre a una piscina e a una sala benessere. La proprietà fu acquistata da Presley agli inizi degli anni '60 per 400 mila dollari. Fu poi venduta nel 2014 per 14 milioni di dollari. E' stata successivamente messa sul mercato nel 2016 al doppio della cifra. La casa si trova a Trousdale Estates dove hanno abitato, tra gli altri, personaggi come Frank Sinatra, Ray Charles, Richard Nixon e Stevie Wonder. Ancora oggi la dimora resta meta di pellegrinaggio da parte dei fan di Elvis, morto il 16 agosto di 40 anni fa.