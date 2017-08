Capodimonte come Ny, Adotta una panchina

ROMA, 8 AGO - Adotta una panchina, un albero o una fontanella e ricevi in cambio vantaggi fiscali e una targhetta personalizzata. A Capodimonte il direttore Sylvain Bellenger cerca benefattori per il grande parco della Reggia, aperto gratuitamente tutto l'anno, e con l'aiuto di una onlus lancia la campagna "Racconta la tua storia al Bosco di Capodimonte". Con una donazione minima di 500 euro ci si può prendere cura di una panchina, un albero, una fontanella, persino un abbeveratoio per cani intitolando il dono ad un proprio caro con tanto di targhetta personalizzata e dedica in 70 caratteri. L'idea ha un precedente illustre nell'iniziativa Adopting a bench (adotta una panchina) lanciata a New York dai gestori del Central Park a New York, dove adottare una panchina e dedicarla a qualcuno costa però un minimo di 7.500 dollari, poco meno di 6mila euro. Obiettivo, rendere più accogliente il grande parco cittadino, ma anche, spiega Bellenger, "rendere visibile quel legame sentimentale tra il Bosco e il suo pubblico