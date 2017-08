Al via a Bologna restauro Esprit Nouveau

BOLOGNA, 8 AGO - E' partito in questi giorni il restyling del 'Padiglione Esprit Nouveau' in zona fiera a Bologna, con una serie di interventi di manutenzione ordinaria e di recupero dell'originalità della struttura progettata negli anni Venti da Le Corbusier. Lo stabile, riprodotto nel 1977 a Bologna (unico esemplare esistente) dagli architetti Giuliano Gresleri e Josè Oubrier in occasione del 'Saie', verrà ripulito e tinteggiato; saranno sostituiti i vetri, rifatti i tendoni e ripristinato e migliorato anche il vialetto di accesso. Ogni colore dell'esterno, inoltre, dovrà corrispondere all'originale. La struttura originale fu progettata da Le Corbusier e Pierre Jeanneret e realizzata nel 1925 per l'Esposizione delle arti decorative di Parigi. L'edificio fu poi demolito a fine manifestazione. "Stiamo pensando a una serie di iniziative da mettere in campo non appena terminati i lavori", ha spiegato la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini. L'inaugurazione è prevista per fine ottobre.