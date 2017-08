Letterman torna in tv, in serie Netflix

NEW YORK, 8 AGO - David Letterman, il re della commedia, torna in tv, con una serie su Netflix. Lo annuncia il colosso della tv in streaming in una nota, sottolineando che la serie esordirà nel 2018. La serie, ancora senza nome, sarà di sei episodi della durata di un'ora ciascuno. "Sono emozionato e fortunato a lavorare su questo progetto con Netflix", afferma Letterman.