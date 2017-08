Monolith, una mamma contro un suv

ROMA, 8 AGO - Thriller, fantascienza, dramma e humour nero si fondono nella storia di Monolith, il film di Ivan Silvestrini, nato da un soggetto di Roberto Recchioni (curatore di Dylan Dog) e sviluppato in parallelo all'omonima graphic novel - scritta dallo stesso Recchioni e Mauro Uzzeo e illustrata da Lorenzo "LRNZ" Ceccotti, edita da Sergio Bonelli Editore - che esce il 12/8 con Vision Distribution in oltre 200 sale. Il film, cosceneggiato da Uzzeo, prodotto da Lock & Valentine, Sky Cinema e coprodotto da Bonelli, girato nel deserto dello Utah, è la storia di Sandra (Katrina Bowden), ex popstar in viaggio verso Los Angeles nel suo avveniristico suv nero insieme al figlio di due anni, David, per raggiungere il marito, che tema la tradisca. A causa di una serie di eventi la donna rimane chiusa dall'auto in mezzo al deserto e il veicolo impossibile da aprire, sotto il sole, diventa una fornace per il piccolo. Inizia quindi la lotta della mamma per cercare in ogni modo di liberare David dalla corazza d'acciaio.