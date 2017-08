Morandi, dopo l'estate un nuovo album

ROMA, 8 AGO - "Volevo dirvi che sto lavorando per il disco, mi sembra di aver trovato delle belle canzoni inedite. Uscirà dopo l'estate". Gianni Morandi ha annunciato con un video su Facebook l'uscita di un nuovo progetto discografico. Nei giorni scorsi aveva scritto che era "chiuso in uno studio di registrazione per incidere un album di canzoni inedite, a cui sto lavorando da un po', con il produttore artistico Luciano "Luis" Luisi".