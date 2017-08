Lelio Luttazzi, uno speciale su Rai1

MILANO, 8 AGO - La musica e la figura di Lelio Luttazzi tornano in prima serata su Rai1 con uno speciale, in onda l'11/8, nel quale sarà trasmessa la serata finale del Premio in suo onore, tenutasi il 28/6 al Blue Note di Milano. La vedova Rossana Luttazzi ne ha parlato con l'ANSA: "Sono molto felice che la Rai abbia accettato di trasmettere l'evento: per me è stato particolarmente emozionante vedere i giovani che dietro le quinte canticchiavano le canzoni di Lelio, magari senza averlo mai conosciuto". La seconda edizione della manifestazione ha premiato la cantautrice Carmen Ferreri e il pianista jazz Manuel Magrini. Sul palco, per omaggiare l'artista triestino mancato nel 2010, sono saliti Simona Molinari, che con Teo Teocoli ha anche condotto la serata, Arisa e Rita Marcotulli, anche nel ruolo di giurate, e ancora Fabrizio Moro, Paolo Belli, Amara, Roberto Vecchioni, Marco Masini, Nina Zilli, Elodie, Mario Venuti e Chiara. E poi un amico storico come Pippo Baudo, che ha presieduto la giuria.