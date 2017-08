Caniba e Brawl in Cell, shock a Venezia

ROMA, 8 AGO - Ci sono 'Gli imperdonabili', scrittori e filosofi cantati da Cristina Campo e gli 'inguardabili' secondo Alberto Barbera, direttore artistico della 74/a edizione della Mostra di Venezia (30 agosto-9 settembre). Barbera infatti, nel descrivere i film delle varie sezioni del festival nella conferenza stampa di fine luglio, ne ha segnalati due, secondo lui, di difficile digestione: il documentario francese CANIBA di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor (Orizzonti) sulla vera storia del cannibale Issei Sagawa, che ha descritto come "disturbante" e BRAWL IN CELL BLOCK 99 di S. Craig Zahler (Stati Uniti, Fuori Concorso) con Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson e Udo Kier, per Barbera "due ore di violenza allo stato puro". Qui a disturbare sono la forza e la veridicità della violenza di Bradley (Vaughn), un uomo che, dopo aver perso il suo lavoro da meccanico e la moglie, passa a un certo punto dalla parte dei cattivi e si mette a lavorare come corriere della droga.