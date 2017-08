A San Lorenzo nella Tomba dei Rilievi

ROMA, 8 AGO - A caccia di stelle cadenti nella necropoli etrusca. Si può fare a Cerveteri, dove il 10 agosto la nella Necropoli della Banditaccia patrimonio Unesco sarà aperta straordinariamente al pubblico la Tomba dei Rilievi, una delle più grandi e affascinanti testimonianze dell'arte e della cultura etrusca. La tomba dei rilievi o Tomba Bella, come la definì D.H. Lawrence, fu scoperta nell'inverno tra il 1846 e il 1847 dal marchese Giovan Pietro Campana. L'ipogeo risale alla fine del IV sec. a.C. ed è caratterizzato da una raffinata decorazione in stucchi policromi e bassorilievi raffigurante demoni inferi, oggetti in uso nella vita pubblica e privata appesi illusionisticamente con chiodi alle pareti. Per motivi di sicurezza la tomba sarà accessibile solo ai visitatori muniti di prenotazione dalle ore 20:00 alle ore 22:30 (ultimo ingresso). All'evento parteciperanno anche alcuni ceramisti locali che illustreranno le principali tecniche antiche della lavorazione dell'argilla.