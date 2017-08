Morto Haruo Nakajima, fu primo Godzilla

ROMA, 8 AGO - E' morto all'età di 88 anni l'attore giapponese Haruo Nakajima, noto soprattutto per aver interpretato il primo Godzilla. Nakajima era ricoverato dal mese scorso ed è stato stroncato ieri da una polmonite. Prima stuntman in diversi film sui samurai, Nakajima ha poi indossato il costume del 'dinosauro atomico' dal 1954 e per 12 pellicole.