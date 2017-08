Bocelli in concerto, collabora con robot

FIRENZE, 8 AGO - Andrea Bocelli terrà un concerto per la prima edizione del Festival internazionale di robotica, in programma dal 7 al 13 settembre prossimi a Pisa. L'artista ha voluto contribuire alla visibilità internazionale del Festival con il concerto lirico "A Breath of Hope: dallo Stradivario al Robot", in cui collabora sul palco con un robot, per la prima volta nella sua carriera. Si tratta di un concerto di beneficenza in programma martedì 12 settembre alle 21 al teatro Verdi di Pisa, che vedrà il robot YuMi collaborare non solo con Andrea Bocelli, ma anche con la soprano Maria Luigia Borsi e con l'orchestra Filarmonica di Lucca. Il maestro Andrea Colombini, fanno sapere gli organizzatori, ha già impartito i movimenti necessari a YuMi, robot collaborativo a due bracci in grado di lavorare a stretto contatto con addetti umani in totale sicurezza.