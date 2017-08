Netflix compra fumetti Millarworld

ROMA, 7 AGO - Netflix porta a termine la prima acquisizione dei suoi 20 anni di vita. Il colosso della tv in streaming compra il produttore di fumetti Millarworld. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti, la transazione rientra nei piani di Netflix di sviluppare contenuti originali sui personaggi di Millarworld, creata da Mark Millar, l'ideatore di Wanted, la miniserie diventata poi un film con Angelina Jolie. L'acquisizione "è la naturale evoluzione degli sforzi della società per lavorare direttamente con i creatori e acquistare proprietà intellettuale" afferma Netflix in una nota.