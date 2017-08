Pfm protagonista a 'Modena 29 settembre'

MODENA, 7 AGO - Sarà la Premiata forneria Marconi la protagonista della 9/a edizione del concerto 'Modena 29 settembre', anche quest'anno in programma in piazza Roma, ovviamente venerdì 29 settembre. L'appuntamento, a ingresso gratuito, rientra nel percorso avviato nel 2009 per festeggiare la città considerata 'capitale del beat' negli anni '60, prendendo spunto dalla canzone del leader dell'Equipe 84 Maurizio Vandelli, per proseguire poi raccontando il rapporto di Modena con la musica. Quest'anno il progetto prevede anche un dialogo con il festival 'After futuri digitali - Modena Smart Life', che si svolgerà in quei giorni. La storica band del rock progressivo italiano, composta da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino), Marco Sfogli (chitarra), Alessandro Scaglione (tastiere), Alberto Bravin (tastiera e voce) e Roberto Gualdi (seconda batteria) e autrice di successi come 'Impressioni di settembre', si confronterà quindi con la cultura digitale.