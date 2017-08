Fotografa libro estate, campagna social

ROMA, 7 AGO - Libri protagonisti delle vacanze con 'Books on the Beach', la campagna social per promuovere la lettura in estate con foto dei titoli che si stanno leggendo in spiaggia, in montagna o nei viaggi verso mete vicine e lontane. Ideata da Libreriamo (www.libreriamo.it), la piazza digitale per chi ama la cultura, l'iniziativa parte su Instagram e vede gli utenti del social network vestire i panni di "Book hunter", ovvero cacciatori di immagini che immortalino i titoli delle proprie ferie estive. Non solo, si possono segnalare con le proprie foto anche esempi di bookcrossing in spiaggia e di librerie all'aperto presenti nei diversi lidi e villaggi balneari italiani. Le combinazioni sono infinite e chiunque può diventare un book hunter e realizzare immagini con protagonisti i libri nei più disparati contesti: in spiaggia, sul lettino, in viaggio e, perché no, in mare, grazie ai nuovi libri impermeabili.