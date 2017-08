A Polignano a Mare Meraviglioso Modugno

BARI, 7 AGO - Tutto pronto per la VII edizione di Meraviglioso Modugno, lo spettacolo-evento dedicato a Mister Volare torna anche quest'anno, il 9 agosto, a Polignano a Mare, in Puglia. La direzione artistica, composta da Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa, ha scelto un cast eterogeneo: Arisa, Fabrizio Moro, Max Gazzè, Ron e ancora Syria & Tony Canto e gli Ex-Otago;da Sanremo Giovani Marianne Mirage, Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia;da Amici Federica Carta. Tramite la riproduzione della statua di Modugno opera di Hermann Mejer, simbolo della Città dal 2008 con il cantante polignanese che accoglie con le braccia aperte i visitatori, Polignano a Mare consegnerà il simbolo di una "rinascita" e "un sogno possibile" al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Il Premio sarà consegnato dal presidente dell'Anci nazionale e sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto e la Direzione Artistica hanno così voluto incoraggiare chi è al lavoro per ricostruire la Meraviglia del nostro Paese.